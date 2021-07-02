В аэропорту "Борисполь" 36-летнего мужчину словили на попытке незаконно ввезти бриллианты и драгоценные украшения. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Камни были обнаружены во время проверки ручной клади пассажира из Турции.

Так, у него были изъяты камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами. Все это он пытался провезти в нижнем белье, которое было надето на нем.

Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Кроме того, киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. Украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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