Мужчина пытался провезти 2 млн в нижнем белье [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" 36-летнего мужчину словили на попытке незаконно ввезти бриллианты и драгоценные украшения. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Камни были обнаружены во время проверки ручной клади пассажира из Турции.
Так, у него были изъяты камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами. Все это он пытался провезти в нижнем белье, которое было надето на нем.
Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн грн.
По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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Кроме того, киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. Украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
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