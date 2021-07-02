У Канаді згоріло ціле місто через аномальну спеку [ Редактировать ]
Ціле місто згоріло в Канаді. Понад тисячу жителів евакуювали. Спалахнуло містечко Літтон у провінції Британська Колумбія. Вогонь охопив 350 гектарів.
І знищив більшість будівель у місті, зокрема станцію невідкладної медичної допомоги та відділок поліції. Спричинила займання аномальна спека. Температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки - 47 градусів.
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