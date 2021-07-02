Перший заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастр Анатолій Мірошниченко у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розповів, чому люди активно виступають проти ринку землі.

"Кожна людина може мати у власності понад 100 гектарів землі, фізичних осіб понад 1000, юридичних осіб більше 100. Тобто, ті, хто виступають проти закону, вони виступають проти будь-яких обмежень на ринку землі. І щодо банку. Банк може отримати право власності на земельну ділянку сільгосппризначення лише в тому та малоймовірному випадку, коли після торгів переможця не було виявлено, і земельна ділянка залишилась", - каже він.

Мірошниченко запевнив, що ніяких сотень, та тисяч гектарів у банків не буде.

"На жаль, більшість селян та іпотечне кредитування, яке є найбільш дешевшим, буде недоступне і відповідно доступу до фінансових ресурсів", - додав він.

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