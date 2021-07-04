Евросоюз запретил одноразовые пластиковые изделия [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Европейский Союз с 3 июля запретил продажу ряда одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.
Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика.
К 3 июля 2021 года все страны Евросоюза должны были удалить из продажи запрещенные пластиковые одноразовые изделия. ЕС намерен к 2025 году вдвое снизить потребление тонких пластиковых пакетов.
Напомним, что в начале июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в стране. Их реализация будет запрещена с 1 января 2022 года.
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