В Германии Бундестаг утвердил запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Соответствующий запрет вступит в силу с 2022 года, сообщает Deutsche Welle.

После переходного периода, который в связи с многочисленными обращениями представителей отрасли торговли увеличили с 6 до 12 месяцев, будут запрещены пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрон.

Под запрет не подпадут сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакетики, которые в основном используют в отделах для продажи овощей и фруктов.

В организации по защите окружающей среды WWF отмечают, что запрет на использование пластиковых пакетов имеет скорее символический характер, ведь в Германии только 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

Ранее сообщалось, что в Индии взлетел на воздух "пластиковый" завод.

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