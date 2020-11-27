Германия вводит запрет на использование пластика [ Редактировать ]
В Германии Бундестаг утвердил запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Соответствующий запрет вступит в силу с 2022 года, сообщает Deutsche Welle.
После переходного периода, который в связи с многочисленными обращениями представителей отрасли торговли увеличили с 6 до 12 месяцев, будут запрещены пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрон.
Под запрет не подпадут сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакетики, которые в основном используют в отделах для продажи овощей и фруктов.
В организации по защите окружающей среды WWF отмечают, что запрет на использование пластиковых пакетов имеет скорее символический характер, ведь в Германии только 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.
Ранее сообщалось, что в Индии взлетел на воздух "пластиковый" завод.
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