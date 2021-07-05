На Донбасі внаслідок обстрілу загинув начальник медичного пункту батальйону [ Редактировать ]
Через ворожий обстріл загинув начальник медичного пункту батальйону Юрій Письменний. Про це повідомили у 93 бригаді Холодний Яр. Обстріл стався вчора вдень, лікар отримав численні скалкові поранення.
Юрію Васильовичу було 59 років, він родом із Дніпра. 2016 пішов на війну волонтером-медиком, а згодом його призвали до лав Збройних Сил. Тиждень тому Юрій Письменний отримав військове звання "капітан".
по теме
Загалом минулої доби у штабі нарахували 5 ворожих обстрілів. Поблизу Водяного незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю
Обставини не розголошують. Загалом ситуація на фронті напружена. Обстріли не припиняються. При чому ворог б'є із заборонених калібрів
Від ранку на сході країни - ворог двічі порушив режим тиші. Біля Авдіївки та Зайцевого застосовував міномети і гранатомети. Шість ворожих атак зафіксовано попередньої доби
І найцинічніше, що противник накриває вогнем житлові квартали і прикривається мирними мешканцями, як щитом. Наш Станіслав Кухарчук працює на передовій. Далі його репортаж із-під окупованого Донецька, з Мар'їнки
Це Стара Авдіївка. Вже другий день район приватного сектору потерпає від ворожих обстрілів. Вчора противник випустив сюди з пів сотні снарядів, сьогодні зранку це пекло продовжилось