Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) опережают всех в мире по темпам вакцинации против коронавируса. Там было проведено 15,5 млн прививок.

Отмечается, что такого количества доз достаточно для иммунизации 72,3% десятимиллионного населения страны. В то же время количество инфицированных коронавирусом в ОАЭ до сих пор остается высоким.

Второе место по прививкам занимают Сейшельские острова, где против COVID-19 вакцинировано 71,7% населения.

На третьем месте - Бахрейн. Там было проведено 2,07 млн прививок, что охватывает 69,7% граждан.

Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.