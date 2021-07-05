Более 15 млн прививок: названа страна-лидер по вакцинации от COVID [ Редактировать ]
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) опережают всех в мире по темпам вакцинации против коронавируса. Там было проведено 15,5 млн прививок.
Отмечается, что такого количества доз достаточно для иммунизации 72,3% десятимиллионного населения страны. В то же время количество инфицированных коронавирусом в ОАЭ до сих пор остается высоким.
Второе место по прививкам занимают Сейшельские острова, где против COVID-19 вакцинировано 71,7% населения.
На третьем месте - Бахрейн. Там было проведено 2,07 млн прививок, что охватывает 69,7% граждан.
Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.
Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.
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