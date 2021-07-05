Частинка французького Провансу під Києвом. Біля селища Порадівка відкрився лавандовий парк. Подивитися на яскраве видовище туристи їдуть за сотні кілометрів. Чим так приваблює ця чудова квітка - дізнавалась Ольга Клюєва.

Майже сорок тисяч кущів лаванди, наче казкові фіолетові хвилі, створюють неймовірну атмосферу затишку та спокою. Попри те, що наразі розквітла лише третина парку, видовище нікого не залишає байдужим.

Очень ароматна фиолетовый мой любимый цвет и запах очень приятный, ощущение легкости, релакса, очень красивые пейзажи.

Хоча вирощувати картоплю чи огірки значно вигідніше, на естетику і красу також попит чималий. Так вирішила власниця парку Юлія Блях, коли започатковувала свій лавандовий проєкт п'ять років томУ.

Юлія Блях, власниця лавандового парку:

Лаванда збалансовує організм. Якщо ви збуджені лаванда збалансує вас, якщо тонус занижений вона вас підтягне і ви будете відчувати себе нормальною людиною, тобто піймаєте свій баланс.

Лаванда неймовірно корисна. Природний антидепресант, препарат для загоєння ран, здорового сну та універсальний косметичний засіб. Аби отримати чистий продукт з цих плантацій доводиться витратити чимало часу та грошей. Адже замість хімії тут використовують коштовні біотехнології.

Юлія Блях власниця лавандового парку:

Я не використовую гербіцидів і інсектицидів і я маю регулювати кількість шкідників тільки біопродуктами, грибами чи бактеріями, тут дуже багато ручної праці , бачити в мене тут постійно працюють чотири феї вони викохують ці кущі.

На лавандові поля їдуть не лише заради користі та неймовірного запаху, але й просто помилуватися і зробити незабутні фото в стилі Прованс. Зараз, коли чергова хвиля пандемії зачиняє кордони, знову бракуватиме позитивних вражень.

Ірина Луценко відвідувачка лавандового парку:

У Францію ми не поїдемо, а тут така краса. Надихались намилувались. Щасливішою, не знаю як здоровішою, але щасливішою точно виходила по всім полям.

Час милування красою обмежений. В Україні лаванда квітне лише один місяць. До кінця липня.