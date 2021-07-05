В Киеве открылся еще один пункт вакцинации [ Редактировать ]
В Киеве открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать на фестивале Atlas Weekend.
Об этом сообщает HELSI.ME в Telegram.
"Вакцинация на Atlas Weekend уже началась. Прививки делают в павильоне №9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Билет на Atlas Weekend не является обязательным", - указано в сообщении.
Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.
Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.
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