В Киеве открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно сделать на фестивале Atlas Weekend.

Об этом сообщает HELSI.ME в Telegram.

"Вакцинация на Atlas Weekend уже началась. Прививки делают в павильоне №9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00. Вакцина Coronavac. Билет на Atlas Weekend не является обязательным", - указано в сообщении.

Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.