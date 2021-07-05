На деякий час навіть довелося перекривати рух

Черговий міст не витримав у столиці. Одна з конструкцій Берестейського шляхопроводу впала на проїжджу частину і пробила лобове скло вантажної "Газелі". На деякий час навіть довелося перекривати рух. Геннадій Вівденко продовжить.

Черговий прикрий інцидент на столичному мосту. Пообіді, прямо на проїжджу частину став сипатися Берестейський шляхопровід. Одна з деталей конструкції влучила у лобове скло вантажного мікроавтобуса. Водій не постраждав. Але незначні ушкодження отримав його пасажир. Кермувальник на місце викликав поліцію. А все, що сталося, зафільмував і виклав в інтернет.

Поліція рух проспектом Перемоги в бік центру перекрила. Але коли ми приїхали на місце, то побачили лише кілька попереджувальних знаків. На місці - зустріли і комунальників. Але вони ситуацію не коментують.

Попередньо, впало кілька шматків огородження і посипався захисний шар бетону. У Київавтодорі вже повідомили: конструкції обстежують, і найближчим часом виконають протиаварійні роботи.

У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

Євген, мешканець м. Києва, спеціаліст з автоперевезень:

Настав і його час - усталість. А усталість - це дорога яка проходить на рівні покриття має коливання, а коливання рушить конструкція - ось це рушення конструкції. Якщо б дорога була рівною, то б такої вібрації не було І міст би тримався.

Берестейський шляхопровід відкрили більше п'ятдесяти років тому. І повної реконструкції тут не було десятки років.