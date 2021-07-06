На Київщині затримали розкрадачів державного лісового фонду [ Редактировать ]
Протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду заблокували працівники Держбюро розслідувань. На Київщині у Вишгородському районі зловмисники планували вкрасти та продати 50 гектарів лісу
Орієнтовна вартість цих земель - понад 100 мільйонів гривень. До оборудки вони залучили службових осіб Держгеокадастру та лісгоспу, давали їм хабарі. Під час обшуків слідчі вилучили підробні документи.
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