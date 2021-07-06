Жодних селфі із зірками спорту та обов'язковий доказ ковід-безпеки. У Лондоні триває найдавніший турнір великого тенісу "Вімблдон". Як відбуваються змагання за новими карантинними правилами та які успіхи українських спортсменів - розкаже Світлана Чернецька.

Цієї події чекали два роки. У 2020 змагання скасували через ковід. Цього разу вони стали можливі лише завдяки жорстким карантинним правилам. Зокрема, усі працівники турніру щодня проходять тестування на коронавірус. А глядачів допускають на корти лише з доказом подвійної вакцинації або негативним тестом на ковід. А ще вболівальникам категорично заборонили просити автографи та фотографуватися з зірками спорту

Філіпп Міл, вболівальник:

Люди готові на все, аби потрапити сюди. Насамперед, щоби відчути атмосферу. Її не порівняти з жодним іншим турніром. Я був на багатьох інших змаганнях за кордоном, зокрема на Ролан Гаросі, але тут все інакше. Це наче релігія.

Вімблдон - дійсно унікальний чемпіонат. Тут мало що змінилося за майже 150-річну історію. Тенісистам так само забороняється виступати в будь-якому кольорі, окрім білого. Солодким символом турніру незмінно залишається полуниця з вершками. А у королівській ложі запросто може з'явитися сама Її Величність чи хтось із нащадків. Щоправда, цього року, овації публіки зірвала не особа голубої крові, а виробниця вакцини проти коронавірусу.

На цих трав'яних кортах продовжує творитися історія. Найнесподіванішим відкриттям турніру стала ця 18-річна британка. Лише два місяці тому вона складала випускні іспити в школі, а нині - впевнено переграє досвідчених суперників.

Британський теніс отримав нову зірку. 18-тирічна Емма Радукану. А от для легенди спорту Серени Вільямс це змагання закінчилося вже в першому колі. Семиразова чемпіонка Вімблдону послизнулася на корті і так і не змогла поновити гру.

Україна на Вімблдоні теж представлена. В основну сітку потрапили одразу чотири тенісистки. Найбільші надії покладали на Еліну Світоліну.

Вона п'ята ракетка світу та найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу. І перше коло Світоліна пройшла на відмінно - перемогла дуже непросту суперницю Алісон ван Ейтванк з Бельгії.

Еліна Світоліна, українська тенісистка:

Я була готова до того, що гра буде важкою. Вона дуже добре б'є по м'ячу. І перший сет був трохи нервовим. Але ми обоє відчували тиск. Адже це дуже особливе відчуття - грати на центральному корті і показати все, на що ти здатний.

Але в другому колі Світоліній не пощастило. Вона програла полячці Магді Лінетт та покинула турнір. Так само в другому колі вибула українка Марта Косюк, а Катерина Козлова в першому. А от в чоловічому розряді українців немає. Сергій Стаховський та Ілля Марченко кваліфікацію не пройшли.

А сьогодні вся увага українських вболівальників прикута до четвертого корту. Там грають юніори - Сабіна Зейналова і В'ячеслав Бєлінський. І в змішаній парі виступає Людмила Кіченок, вона пройшла до другого кола турніру.