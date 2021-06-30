Учения Sea Breeze: Пентагон ответил России [ Редактировать ]
В России заявляют, что международные учения Sea Breeze-2021 не имеют провокационного характера. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби, пишет "Укринформ".
Представитель Пентагона заявил:
Эти многолетние обучения продолжают поддерживать безопасность и стабильность благодаря взаимодействию с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе Черного моря.
Он уточнил, что на этой неделе маневры будут направлены на интеграцию сил, а также проверку "динамических морских возможностей участников".
Ранее мы писали о том, что Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021.
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