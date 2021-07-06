Завал будинку в Одесі спричинив загибель літньої жінки [ Редактировать ]
Літня жінка загинула сьогодні під завалом будинку в Одесі. У районі Молдаванки обрушилося перекриття двоповерхового будинку. Тіло загиблої знайшли рятувальники, які кілька годин розбирали завали. До речі, за сьогодні це не перший обвал будинку в Одесі.
Кількома годинами раніше завалилася нежитлова будівля. Уламки пошкодили дві автівки. У цьому випадку ніхто не загинув і не постраждав.
Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:
Під час проведення аварійно пошукових робіт було знайдено тіло володарки квартири, 1938 року народження. екстрена медична допомога. Працівники які присутні на місці констатували смерть.
по теме
Більшість постраждалих - новобранці, які щойно закінчили військову підготовку та прямували до нового місця дислокації. Рятувально-пошукова операція триває
А у Маямі, де 10 днів томe обвалилася багато-поверхівка, через загрозу урагану вирішили припинити пошуки загиблих та знестИ будівлю, аби її не завалила стихія. За час пошуків вдалося ідентифікувати тіла 24-х осіб
Після рясних злив зійшов селевий потік у місті Атамі, у префектурі Сідзуока. Загинули троє людей. 113 зникли безвісти. Пошкоджено близько півтори сотні будинків
Останній тиждень на Кіпрі було аномально спекотно, подекуди до 40 градусів. Утім, влада підозрює підпал. Затримано 67-річного чоловіка, якого нібито бачили поблизу одного з населених пунктів
Так прокоментували нещодавній випадок, коли за кілька годин після імунізації на Вінниччині помер чоловік. Раніше схожі заяви робили і в МОЗі