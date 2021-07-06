Літня жінка загинула сьогодні під завалом будинку в Одесі. У районі Молдаванки обрушилося перекриття двоповерхового будинку. Тіло загиблої знайшли рятувальники, які кілька годин розбирали завали. До речі, за сьогодні це не перший обвал будинку в Одесі.

Кількома годинами раніше завалилася нежитлова будівля. Уламки пошкодили дві автівки. У цьому випадку ніхто не загинув і не постраждав.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області: