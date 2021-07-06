В Бразилии нашли новые мутации гамма-штамма коронавируса. Приобретенный иммунитет во время вакцинации и заражения, мог поспособствовать возникновению второго поколения заболевания. Об этом сообщает вирусологический-дискуссионный форум Virological.

Вирусолог Фелипе Навека с научно-производственного объединения имени Освалдо Круза при Минздраве Бразилии заявил, что скорее всего, именно приобретение иммунитета в результате вакцинации и непосредственного заражения коронавірусною инфекцией - вызвало мутации гамма-штамма.

Насколько новое поколение может быть заразным среди вакцинированных лиц изучают ученые.

Навека отметил, что одна из мутаций имеет общие черты с "дельтой", которая, со своей стороны, недавно вызвала новые вспышки на территории Великобритании.

Новые типы мутации, по мнению ученых, могут распространиться на территории Амазонас и стать доминирующими видами, как раньше это произошло с вариантом "гамма".

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