Хвиля замінувань у столиці. Чоловік погрожував підірвати Київраду, якщо не отримає викуп у пів біткоїна. Це така криптовалюта, і в перерахунку на гривні це майже півмільйона. Листа анонім надіслав до мерії українською та російською, вказав своє прізвище та адресу.

А пізніше, поліція отримала ще кілька повідомлень про закладену вибухівку в трьох торговельних центрах. Людей евакуювали. Анна Каменєва з подробицями далі.

Масове мінування в центрі столиці. Пообідді, на вимушену перерву, пішла Київрада. Анонім повідомив - в будівлю закладено вибухівку.

Анна Зубрева, прессекретар Шевченківського управління поліції ГУНП в Києві:

На місце події прибули оперативна група районного управління поліції, вибухотехнічна служба та кінологи зі службовими собаками. Всіх людей, які були на робочому місці евакуювали, але повідомили в КМДА, що робочий день закінчений, тому, тих хто був на роботі евакуювали.

Піротехніки вибухівки в будівлі не знайшли. І вже на шосту вечора біля КМДА все було спокійно. А у самому приміщенні ми застали і працівників, і відвідувачів.

- Все перевірили. - А скільки часу тривала перевірка? - Десь годину. - Нічого не виявили? - Ні, все добре.

Ймовірний мінер - Едгар Казарян. Саме це ім'я було вказано в анонімному листі про мінування. Анонім також вказав, що мешкає на Троєщині, на проспекті Маяковського. Вимагав викуп - пів біткоїна. Це 17 тисяч доларів або майже півмільйона гривень.

На перерахунок грошей дав добу, в інакшому разі, пригрозив Київраду підірвати. А трохи пізніше - поліція отримала повідомлення про мінування ще трьох столичних торговельних центрів. Аноніми телефонували на 102. Людей з приміщень масово евакуювали. На місці працювали вибухотехніки та кінологи. Чи пов'язані ці події між собою і чи це один і той же мінер - у поліції це ще перевірять.