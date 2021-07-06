Заміна на фінішній прямій. Німецьких "зелених" закликають поміняти кандидата на посаду канцлера Німеччини. Мовляв, політсила покаже кращий результат, якщо на вибори її поведе співголова партії Роберт Габек.

Наскільки реальний такий обмін? І чим не догодила виборцям нинішня кандидатка Анналена Бербок? Розкаже Тетяна Логунова.

12 червня - партійний з'їзд партії "Зелені" і кульмінація у політичній кар'єрі Анналени Бербок. Члени політсили офіційно затверджують її кандидаткою на посаду канцлера Німеччини. "За" - 98,5 відсотків. Утім, фрау Бербок собою незадоволена. Політик, відома своїм перфекціонізмом, трохи заплуталась у промові. І залишаючи сцену, забувши про мікрофон, голосно лається.

Напевно, не менш емоційно фрау Бербок реагувала і на новини минулого тижня. Коли її звинуватили у плагіаті. Австрійський медійний аналітик прочитав щойно презентовану книгу кандидатки в канцлери. І знайшов у праці цілі уривки, слово в слово скопійовані з інших джерел.

Фрау Бербок взяла їх із журнальних статей, програмних матеріалів партії "Зелені" та книг колишніх лідерів власної партії. Забувши вказати джерела. Запозичення чужих думок і текстів вона пояснила так.

Анналена Бербок, кандидатка в канцлери Німеччини від партії "Союз 90/Зелені":

Моя книга - це не наукова праця, а роздуми про те, як треба змінювати країну. У ній я описувала світ, використовуючи факти і реалії. Тому, щоб бути точною, я використовувала загальнодоступні джерела. Оскільки це не наукова робота, у книзі немає посилань. У ній зібрано все, що мало місце від того часу, коли я прийшла у політику.

Пояснення фрау Бербок задовольнили не усіх виборців. Свіжі соцопитування чітко показують падіння її особистого рейтингу. Більше 60 відсотків опитаних вважають: "зелені" помилилися. Мовляв, кандидатом на посаду канцлера слід було висувати співголову партії Роберта Габека. А впливові ЗМІ вже відкрито закликають зелених зробити політичну заміну.

Чи наважаться зелені змінити кандидатів в канцлери на фінішній прямій - спрогнозувати важко. Прихильники такого рішення вважають, що слід рахуватися з думкою виборців. Противники заперечують: така заміна продемонструє слабкість і непослідовність "зелених". У будь-якому разі, партії терміново треба щось робити. Адже наразі «зелені» суттєво програють "християнським демократам". Соцопитування показують відрив у 10 відсотків.

Сам Роберт Габек цю ситуацію поки не коментує. Утім, раніше він зізнався, що мріє позмагатися за крісло канцлера Німеччини. До речі, наприкінці травня Габек відвідував Україну. Після візиту він розкритикував уряд Німеччини за підтримку будівництва "Північного Потоку-2" і небажання постачати зброю Україні.