У Нідерландах важко поранили репортера, який займався кримінальними розслідуваннями. Невідомий вистрелив у журналіста на вулиці і втік.

64-річного Пітера де Вріса доправили до лікарні у критичному стані. Медики борються за його життя. Поліція затримала трьох підозрюваних.

Франк Пааув, шеф поліції Амстердаму: