У Нідерландах важко поранили репортера кримінальної хроніки [ Редактировать ]
У Нідерландах важко поранили репортера, який займався кримінальними розслідуваннями. Невідомий вистрелив у журналіста на вулиці і втік.
64-річного Пітера де Вріса доправили до лікарні у критичному стані. Медики борються за його життя. Поліція затримала трьох підозрюваних.
Франк Пааув, шеф поліції Амстердаму:
Спочатку ми затримали автомобіль, де перебували двоє чоловіків, які, як ми підозрюємо, причетні до нападу на журналіста. Пізніше вже в іншому місці ми заарештували іще одного підозрюваного. За нашими даними, він вистрелив у репортера. А його поплічники допомогли втекти з місця злочину
по теме
Бездіяльність слідчих спричинила такий резонанс, що за справу взялися в обладміністрації
Злочинці саме вдерлися до підприємця, забрали всі гроші й вимагали ще 50 тисяч доларів, які чоловік тримав у біткоїнах
Чоловік, якого затримали після пожежі в Білогородці, зізнався у злочині
Учасники схеми видавали себе за "працівників банків", "правоохоронців" та ошукували людей
Орієнтовна вартість конфіскованих наркотиків близько 200 мільйонів євро - їх привезли з Південної Америки