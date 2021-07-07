На Донбасі не зафіксували жодного обстрілу [ Редактировать ]
На східному фронті минулої доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Водночас сапери ДСНС не припиняють розміновувати звільнені території. За добу очистили понад 11 гектарів землі та передали на знищення понад сім десятків мін...
Питання поновлення режиму тиші на фронті напередодні збиралася підняти українська сторона протягом засідання Тристоронньої контактної групи. Утім, зрештою українським представникам довелося покинули засідання після того, як російські візаві заявили про намір долучити до перемовин так звану "представницю тимчасово окупованих територій" Майю Пирогову, - засуджену в Україні за терористичну діяльність.
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