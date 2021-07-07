На Кубі вирує шторм "Ельза" [ Редактировать ]
Шторм Ельза нині вирує на Кубі. Він приніс на захід країни зливи та сильний вітер. Пориви сягають 85 метрів за секунду. 180 тисяч людей евакуювала місцева влада.
Стихія побувала і в сусідніх країнах Карибського басейну, забравши життя трьох людей. Тепер приймати нищівну Ельзу готується американський штат Флорида.
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