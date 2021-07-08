Почти каждый украинец считает себя экспертом в футболе, политике и топливном рынке. Видимо, поэтому среди автомобилистов до сих пор циркулирует множество мифов, которые не имеют под собой реальной почвы, но все равно бессмертны. Ведь так сказал знакомый таксист, сосед по гаражам или мастер автосервиса.

Проверить и опровергнуть все байки невозможно, поэтому мы выбрали 7, входящих в число самых распространенных. В этом нам поможет Юрий Чернобривец, руководитель Института потребительских экспертиз, который уже много лет проверяет качество топлива на рынке Украины.

1. Все топливо в Украине – из одной бочки

Этот аргумент чаще всего используют, чтобы доказать, мол, без разницы на какой АЗС заправляться, а значит, есть смысл брать самое дешевое топливо. На самом деле рынок Украины весьма диверсифицирован, и нефтепродукты сюда поступают из примерно 10 зарубежных стран, а также производятся в самой Украине.

У каждого НПЗ свои технологические циклы, поэтому по определенным химическим параметрам бензин разных производителей может отличаться, главное – чтобы они не выходили за рамки действующих стандартов. На заправке обязательно должен быть паспорт качества топлива, где указываются все его характеристики и завод-производитель. Желательно, чтобы это был завод с серьезными мощностями и с историей, давно зарекомендовавший себя. На рынке Украины это, например, Мозырский НПЗ или польско-литовский концерн Orlen.

Хуже, если в паспорте указано никому неизвестное ЧП или ООО, или паспорт вообще отсутствует. На таких заправках я бы не советовал покупать топливо. Поскольку огромная беда украинского топливного рынка в том, что по разным экспертным оценкам, 20-30% продукции на нем – это суррогат, то есть горючее, изготовленное на нелегальных мини-НПЗ или нефтебазах путем смешивания различных компонентов, обычно вредных для авто и экологии.

2. Один раз заправиться на нелегальной АЗС – в этом нет ничего страшного

Даже если вынести за скобки тот факт, что, заправляясь на таких серых "точках", вы поощряете топливных пиратов, подумайте, готовы ли идти на риск. Это как лотерея. Может, пронесет, а можно влететь не на одну тысячу гривен, ремонтируя авто. В 2021 году Институт потребительских экспертиз проверил качество бензинов на украинских заправках и обнаружил в некоторых образцах огромный "передоз" таких токсичных примесей как бензол или ароматические амины. Кроме того, что они разъедают полимерные и резиновые детали двигателя, способствуют активной коррозии, эти вещества еще и вредны для здоровья. В частности, их влияние может приводить к поражению легких и органов дыхания, в том числе провоцировать и онкологические заболевания.

3. Зато на дешевых заправках можно существенно сэкономить

Это очень сомнительный тезис, если подходить к вопросу комплексно. Когда постоянно заправляешь машину качественным топливом, то от приобретения до первого серьезного ремонта успеешь наездить 300-400 тысяч километров. Если же двигатель регулярно кормить низкосортным топливом, он начнет "кашлять" уже после первой сотни тысяч пробега. И все что ты сэкономил на бензине или ДТ, и даже больше, придется потратить на автосервис. При этом здоровье у машины будет уже не то.

4. Не стоит покупать брендированное топливо, оно ничем не лучше обычного

В ассортименте многих АЗС-сетей есть свои фирменные нефтепродукты с улучшенными свойствами, которые очищают двигатель от нагара и различных наслоений. Хорошим примером является бензин Pulls 95 или ДТ Pulls Diesel, которые продаются в сети ОККО. Компонентный состав этого топлива разрабатывал немецкий концерн BASF – мировой лидер в области химических технологий.

Именно он поставляет для ОККО инновационную присадку Keropur 3786, благодаря которой достигается повышение мощности двигателя, экономичность расхода топлива во время езды и более продолжительный ресурс работы топливной системы. Например, удается вернуть работоспособность топливных инжекторов непосредственно в процессе эксплуатации без ремонта и промывки.

Не один раз экспериментальным путем было доказано, что на Pulls’ах авто проезжает большее расстояние, чем на таком же литраже обычного горючего. Так что в конечном итоге вы, напротив, не переплачиваете, а экономите на расходе и на том, что меньше будете тратиться на текущие ремонты. А те, кто утверждает, будто под воздействием моющих элементов в топливе могут забиться фильтры и упасть компрессия, дважды не правы. Топливо современных сортов очищает камеру сгорания постепенно, а не моментально, поэтому эти опасения беспочвенны. Соответственно лучший эффект получится, если заправляться брендированным топливом регулярно.

5. Загорелся "Check engine". Виновато топливо

Совсем не обязательно. Довольно распространенными являются ситуации, когда лампочка начинает мигать сразу после заправки, хоть авто еще и не успело нормально поработать на только что залитом продукте. Это не значит, что умная электроника моментально обнаружила подделку. Скорее всего, датчики среагировали на изменение состава горючего по сравнению с его предыдущими параметрами, например, другой стала калорийность, плотность и т. п. Эти изменения могут вполне быть в пределах нормы. Например, изменился завод-производитель топлива, или же на самом заводе поменялся сорт нефти, из которого произодят продукт. Но в особо чувствительных авто топливная система на такое реагирует и посылает сигнал.

6. Некачественное топливо можно распознать на цвет или запах

В арсенале производителей контрафакта имеется много добавок, которые никак не проявляют себя визуально или ароматически. Также на глаз не определишь, есть ли в нефтепродуктах избыток серы. Все эти "народные методы" с кипячением горючего, пропусканием через фильтровальную бумагу или капанием на кожу очень условные. Бензин, дизельное топливо – довольно сложные химические соединения, соответствие которых стандартам и нормам безопасности можно выявить только в условиях специализированных лабораторий, которые обладают специальным оборудованием. Если вы заглянете в ДСТУ, то увидите, что существует около 20 различных показателей, по которым определяют соответствие нефтепродукта.

7. Все заправщики на АЗС бодяжат

Современные технологии позволяют на все сто защититься от злоупотреблений. Конечно, если в этом заинтересована сама топливная компания. В сети ОККО, например, как я знаю, действует сразу несколько методов защиты. На всех АЗК установлено видеонаблюдение. Все подземные резервуары на заправках, как и все топливно-раздаточные колонки пломбируются, причем дважды – и представителями государственных контрольных органов, и собственной метрологической службой. Бензовозы с нефтебазы выезжают также опломбированными. Кроме того, они обязаны ехать по четко прописанному маршруту и ​​оборудованы GPS-навигаторами.

Соответственно легко можно отследить любое отклонение от маршрута или неплановую остановку. Наконец, все резервуары на здесь оборудованы измерительными приборами, которые присылают данные непосредственно на центральный пункт управления, в том числе о любых несанкционированных изменениях объема топлива. Обойти все эти барьеры, чтобы каким-то образом подменить нефтепродукт, нереально.