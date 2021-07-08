Киевский городской совет принял решение о демонтаже памятного знака "дружбы" Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского, 8. Ликвидацию монумента поддержали 80 депутата из 120 присутствующих, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева. В течение 30 дней он должен его демонтировать.

Государство-агрессор (Россия - ред.) угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс.

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Заместитель городского головы - секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко сообщил, что памятный знак после демонтажа будет находиться в Голосеевской райадминистрации столицы, пока не будет создан музей тоталитаризма.

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы установили в 2001 году на территории Голосеевского района украинской столицы, который ранее назывался Московским. После начала российской агрессии, в 2015 году патриоты разукрасили монумент в цвета национального флага Украины. Местные жители требовали убрать этот знак еще тогда, но у властей Голосеевского района не хватило для этого полномочий.

Напомним, что в Харькове произошла поножовщина из-за оккупированного полуострова.