Сегодня депутаты всех уровней от "Оппозиционной платформы – За жизнь" на Харьковщине совместно с ОО "Патриоты ‒ За жизнь" восстановили памятный знак дружбы украинского и русского народов, ранее установленный в честь единения двух народов на Переяславской Раде 1654 года, однако разрушенный вандалами, не желающими мирного сосуществования государств-соседей.

"Восстановление памятного знака ‒ это наша принципиальная позиция. Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами. Только это поможет вывести Украину из кризиса и приведет ее к процветанию! Украинцы устали от войны, от насаждения вражды и агрессии, от запрета говорить и даже думать на русском языке. Мы хотим мира, здоровых, конструктивных отношений со всеми странами. Людей нужно объединять как в своем государстве, так и за его пределами!" ‒ заявил глава Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Андрей Лесик.

Однако уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак.

Андрей Лесик так прокомментировал действия вандалов: "Человечество прошло долгий путь от дикости через варварство к цивилизации. К сожалению, сегодня мы возвращаемся обратно".