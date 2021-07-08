В Болгарии задержали "вора в законе" Андрея Недзельского, известного в криминальных кругах как "Неделя" и "Андрей Львовский". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Авторитета" задержали 7 июля во время прохождения Недзельским таможенного контроля в аэропорту Софии, где он предоставил документы на имя другого человека.

"Украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины", - сообщают в МВД.

Весной 2020 году Андрею Недзельскому заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины и объявили в международный розыск. По версии следствия, он в 2009 году лично расстрелял бизнес-партнера - Александра Семенова по прозвищу "Кацап".

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Как сообщали "Подробности", 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

Напомним, что в пятницу, 21 мая в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".