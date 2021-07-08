Володимир Зеленський обговорив з Реджепом Ердоганом стратегічну співпрацю між Україною і Туреччиною [ Редактировать ]
Володимир Зеленський поговорив телефоном з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом.
Український президент подякував йому за підтримку України, зокрема, на шляху до НАТО. А ще глави держав обговорили стратегічну співпрацю в різних сферах - і безпековій, і енергетичній, і торговельній.
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