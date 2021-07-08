Зеленский назначил главку Ивано-Франковской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Онищук новой главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан 8 июля.
На вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Онищук успехов на должности.
При этом Зеленский заявил, что среди приоритетов развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.
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