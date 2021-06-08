Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит очередной визит на Донбасс. Поездка должна состояться в четверг, 10 июня.

Об этом глава государства заявил во время заседание Конгресса региональных властей в Днепре.

"Я думаю, что мы с Государственной экологической инспекцией фундаментально поговорим после того, как вернемся с Донбасса послезавтра", - сказал Зеленский в ответ на вопрос председателя Черновицкой ОГА Александра Скичко по законопроекту об обращении с бытовыми отходами.

Ранее Зеленский поручил активизировать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

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