Зеленский отправится на Донбасс [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совершит очередной визит на Донбасс. Поездка должна состояться в четверг, 10 июня.
Об этом глава государства заявил во время заседание Конгресса региональных властей в Днепре.
"Я думаю, что мы с Государственной экологической инспекцией фундаментально поговорим после того, как вернемся с Донбасса послезавтра", - сказал Зеленский в ответ на вопрос председателя Черновицкой ОГА Александра Скичко по законопроекту об обращении с бытовыми отходами.
Ранее Зеленский поручил активизировать процесс урегулирования конфликта на Донбассе.
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