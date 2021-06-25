Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Перед этим президент снял с "губернаторства" Василия Хому, который был назначен на эту должность 23 ноября 2020 года.

Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Живицким в Офисе главы государства и вручил ему служебное удостоверение, сообщает пресс-служба главы государства.

Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас - хорошая осведомленность о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан.

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004-м окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Живицкий работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.

напомним, что последний раз Владимир Зеленский менял руководителя области в конце мая. Тогда главой Кировоградской ОГА была назначена Мария Черная.