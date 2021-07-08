Українця визнали найстаршим тенісистом планети і внесли до Книги рекордів Гіннеса. Харків'янину Леоніду Станіславському - 97 років. І займатися спортом професійно він почав після 90, до того - грав, як любитель. Нині на його рахунку бронза Чемпіонату Європи, спаринг з Еліною СвітОліною та першою ракеткою світу Ешлі Барті.

Леоніду Яковичу Станіславському - 97 років. І на кортах Харківського університету він тричі на тиждень тренується за будь-якої погоди. А цього разу отримує найвищу нагороду - диплом від Книги рекордів Гіннеса, як найстарший активний гравець у світі.

Щоб оформити це досягнення, знадобилося два роки. Англійці вимагали скрупульозного документування. А в Україні не могли підібрати партнера-ровесника.

Віталій Зорін, експерт Національного реєстру рекордів:

Крайняя, это была девушка 87 лет от роду, именно это организовать было сложно, чтобы показать Гиннесу, что он играет наравне с теми, кто моложе его на 10, 20, 30 лет. После любого соревнования, а их должно быть минимум пять в категории 80 или 90. Последние три соревнования должны были пройти с интервалом меньше одного месяца.

Рекордсмен бере в руки ракетку і грає з дітьми. Малеча переконує: не піддавалися.

Отлично отбивал!

Тренер Анатолій Дарій розповідає: його підопічного важко зупинити. Станіславський тренується вже 45 років.

Анатолій Дарій, тренер Леоніда Станіславського:

Я порой его уговариваю: не приходи сегодня, дождь, снег. Попробуйте у него отобрать рюкзак. Встречаю его в Буче, в Киеве его встречаю с поезда. Руку так, дай рюкзак. Так, иди, отстань, все.

У побуті ж рекордсмен товариський і гостинний.

Анатолій Дарій, тренер Леоніда Станіславського:

Он сам готовит борщи. Борщ готовит, салат, обязательно сало на столе. Непременно чеснок.

Лариса Риндіна, сусідка Леоніда Станіславського:

Обязательно зарядку каждый день он делает в квартире, ну и на балконе. Душ принимает каждый день - холодный. Энергичный, целеустремленный и очень умный.

Сам Леонід Станіславський секрет свого спортивного довголіття пояснює просто: любить життя! І теніс.

Леонід Станіславський, найстарший тенісист планети:

Я до 90 лет играл только в любительский теннис. В 90 лет я начал играть на мировой арене. Сначала в Киеве, потом на чемпионате мира в Хорватии, Соединенные штаты Америки, Анталия, Зеефельд Нидерланды, вот и весь секрет. Нормальный образ жизни. Нормальное питание. Любовь к жизни. Не ссориться ни с кем. В том числе с соседями.

На цей рік у Леоніда Станіславського амбітні плани.

Леонід Станіславський, найстарший тенісист планети:

Первое, к чему я готовлюсь - это Чемпионат мира, который в этом году проходит в Испании на Майорке. На родине Надаля. Это его корты.

Станіславський уже вакцинувався від коронавірусу. Отримав дві дози. І тепер мріє побувати в Швейцарії, щоб зіграти з Федерером. Та побити ще кілька рекордів: спуститися на гірських лижах у Карпатах та стрибнути з парашутом.