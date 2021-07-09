Велика Британія виведе військових з Афганістану [ Редактировать ]
Американські війська залишать Афганістан уже до кінця літа цього року. Про це заявив президент США Джо Байден. Він підкреслив, що "найтриваліша війна завершена", а американські військові досягли своєї мети ліквідували Аль-Каїду і її лідера.
Нагадаю, США направили солдатів до Афганістану 2001 року після терактів 11 вересня. Також сьогодні про намір повернути своїх військових додому заявив прем'єр-міністр Великої Британії.
Точної дати Борис Джонсон не назвав, проте запевнив, що більшість із семисот п'ятдесяти британських військовослужбовців - уже в дорозі. Обидва лідери зазначили, що афганський народ тепер сам може керувати країною.
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