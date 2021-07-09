Після явки його відпустили під зобов'язання про належну поведінку

Мерилін Менсон добровільно здався поліції. Ордер на арешт рок-співака видали ще місяць тому. Його обвинувачують у нападі на відеооператора.

Інцидент трапився 2019 під час концерту Менсона в місті Гілфорд, штат Нью-Гемпшир. У травні цього року поліція оголосила музиканта в розшук.

Після явки його відпустили під зобов'язання про належну поведінку. Менсону загрожує до року в'язниці або штраф у розмірі до двох тисяч доларів.