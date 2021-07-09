В Раздельной Одесской области мужчина погиб в результате подрыва гранаты. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

Об этом сообщается в полиции Одесской области.

Сообщается, что мужчину 1985 года рождения вчера вечером обнаружили без признаков жизни во дворе дома, где он проживал с матерью, после того, как там прогремел взрыв. По предварительной информации, он сам подорвал гранату вскоре после того, как от него ушла женщина.

"Кроме него, незначительные повреждения получил подросток, который живет по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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