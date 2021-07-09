Безпека журналістів - пріоритет! Про це сьогодні говорили в Одесі найвищі представники МВС, Національної спілки журналістів та Нацполіції.

Одеса посідає друге місце в країні за кількістю нападів на представників ЗМІ. Як свідчать дані "Індексу фізичної безпеки журналістів", - за останні чотири роки в регіоні зафіксовано 40 інцидентів, в яких кореспонденти постраждали під час виконання своїх професійних обов'язків.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Є дві статті в Кримінальному кодексі, які захищають права журналістів - це 171 стаття Кримінального кодексу, яка карає за умисне перешкоджання журналістській діяльності і є стаття 345 - 1 з позначкою "перша" - стаття Кримінального кодексу - погроза або насильство щодо журналіста. Журналісти і їх права фактично захищаються в Кримінальному кодексі поруч з представниками правоохоронного органу.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України: