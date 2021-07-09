Небезпечна професія: в НСЖУ занепокоєні злочинами проти ЗМІ [ Редактировать ]
Безпека журналістів - пріоритет! Про це сьогодні говорили в Одесі найвищі представники МВС, Національної спілки журналістів та Нацполіції.
Одеса посідає друге місце в країні за кількістю нападів на представників ЗМІ. Як свідчать дані "Індексу фізичної безпеки журналістів", - за останні чотири роки в регіоні зафіксовано 40 інцидентів, в яких кореспонденти постраждали під час виконання своїх професійних обов'язків.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
Є дві статті в Кримінальному кодексі, які захищають права журналістів - це 171 стаття Кримінального кодексу, яка карає за умисне перешкоджання журналістській діяльності і є стаття 345 - 1 з позначкою "перша" - стаття Кримінального кодексу - погроза або насильство щодо журналіста. Журналісти і їх права фактично захищаються в Кримінальному кодексі поруч з представниками правоохоронного органу.
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України:
Ми виходимо з ініціативою проводити публічні звіти щодо стану розслідувань злочинів проти журналістів, нападів на журналістів. Вперше ми проводимо регіональні слухання, акцентовано на одному регіоні - відпрацювання йде з тим, щоб журналісти Одеси і Одеської області могли сконцентруватися на питаннях свого самозахисту.
по теме
Не просто пожежа: вибух у житловому будинку Білогородки влаштували, щоб замести сліди вбивства - кого затримали за цей злочин?
Як на державному рівні збираються побороти сумну статистику?
Чоловік, якого затримали після пожежі в Білогородці, зізнався у злочині
Нещасний випадок виявився моторошним злочином - від деталей вибуху в Білогородці холоне кров
На Дніпропетровщині майже добу шукали чоловіка, який заради помсти колишній подрузі напав із ножем на двох її дітей - де ховався і що розповів поліції?