В пятницу, 9 июля, прошел разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер доволен тем, как прошли переговоры. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслировал Белый дом.

Прошло хорошо, я настроен оптимистично.

Комментируя свой разговор с Путиным, он также заявил, что ожидает от России действий в отношении предположительно действующих на ее территории хакеров и отметил, что озвученные в Женеве предупреждения, о последствиях для России за кибератаки на США остаются в силе.

Я сказал, что США ожидают, что, когда операции по кибервымогательству идут с его территории, они не должны быть спонсированы государством.

В свою очередь в Кремле, комментируя разговор, сообщили, что взаимодействие РФ и США относительно вызовов в киберсфере должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.

Затрагивалась также ситуация в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты. С обеих сторон дана позитивная оценка координации усилий России и США по этой проблематике – в том числе в Совете Безопасности ООН", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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