На трассе Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Авария произошла около 4 утра на 44 километре трассы в направлении города Житомир.

Предварительно установлено, что водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте.

Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Все обстоятельства произошедшего установят следователи.

Читайте также, в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. авария случилась на проспекте Науки - там столкнулись два пассажирских автобуса, информация о пострадавших и причины ДТП уточняется правоохранителями.

Кроме того, в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла 4 марта около 5 часов утра на трассе Киев-Одесса возле села Петроверовка Березовского района. Водителя грузовика, который совершил ДТП, госпитализировали с травмами.

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