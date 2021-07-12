Литва просить допомоги в Польщі через наплив мігрантів з Білорусі. Президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно негайно зміцнити східний кордон ЄС і не дозволити білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю.

Нагадаю, напередодні уряд Литви оголосив в країні надзвичайний стан. Щодня державний рубіж незаконно перетинають майже півтори сотні мігрантів.

Щоб узяти під контроль потік нелегалів, у Литві збираються звести стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю завдовжки 550 кілометрів. Будівництво почали два дні тому.