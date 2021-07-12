Ніч розчарування в Лондоні. Збірній Англії не вдалося виграти Кубок чемпіонату Європи з футболу. Але матч проти Італії все одно увійде в історію. Адже вперше за пів століття англійці потрапили до фіналу престижних змагань. чому нація так відчайдушно прагнула перемоги та хто найбільше потерпає через поразку - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Вир емоцій та безмежна надія. Уже від ранку неділі тисячі футбольних уболівальників гучно нагадували про себе. І не лише біля стадіону, а й по всьому Лондону. День фіналу чемпіонату Євро-2020 в країні став національним святом.

Ріс Даєр, уболівальник збірної Англії з футболу:

За все своє життя ми ніколи не були у фіналі. А цей чемпіонат став ковтком свіжого повітря. Особливо після двох років депресії та суму через пандемію. Це неймовірно - бачити щасливі обличчя, об'єднані єдиною ідеєю.

Останню велику перемогу англійці здобули понад пів століття тому 1966. Коли збірна стала чемпіоном світу. І тепер вони знову наблизилися до мрії. Емоції зашкалювали настільки, що десятки безбілетників прорвалися на стадіон. Хоча пізніше їх виловили по одному. Втім, дива не сталося. Англія поступилася італійцям після серії пенальті.

Гарет Саутгейт, тренер збірної Англії з футболу:

Вони досягли більшого, аніж будь-яка інша збірна за останні 50 років, тож мають пишатися собою. це складно пережити, бо ми були так близько до перемоги, але потрібно віддати належне збірній Італії - вони грали блискуче протягом усього чемпіонату.

Найбільше за поразку дісталося трьом гравцям, які не забили пенальті. Усі вони темношкірі. І в соцмережах їх зацькували не лише за спортивні фіаско.

"Забирайся назад до Нігерії". "Забирайся з моєї країни". "В Італії та Аргентині не було мавп у командах. Обидві виграли турніри. Це урок - не пускати мавп грати в людські ігри".

Обурливі вияви расизму вже засудили прем'єр-міністр та футбольна асоціація Англії. Коментарі в соцмережах розслідує столична поліція. А всю провину за поразку взяв на себе тренер збірної.

Гарет Саутгейт, тренер збірної Англії з футболу:

Таке цькування неможливо пробачити. Наша збірна - ніби промінь світла, що об'єднує людей. Показує, що гравці - такі самі люди, і команда представляє кожного. Щодо пенальті - ніхто не зголошувався бити, і ніхто не відмовлявся, це був суто мій вибір.

Для Італії ця перемога теж історична. Чемпіоном Європи збірна стала лише вдруге з перервою в 53 роки.