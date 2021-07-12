Родичі загиблих у дорожній пригоді в Черкасах - вимагають справедливості. Три тижні тому автівка на шаленій швидкості врізалася в таксі з пасажирами. Вижив лише ймовірний винуватець аварії. Люди переконані: чоловік намагається уникнути відповідальності, адже йому досі навіть не обрали запобіжного заходу. Чому - дізналися наші кореспонденти.

Очень тяжело, очень. Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло.

Не стримуючи сліз, Вікторія розповідає про свою невістку Олену. Дівчина загинула 20 червня в жахливій ДТП. У неї залишився чоловік і дворічний син, за яким тепер доглядають бабусі. За кілька хвилин до аварії Олена повідомила чоловікові, що повертається додому на таксі і більше на зв'язок не вийшла.

Потом он набирает, а никто не отвечает. Потом поднимает трубку мужчина, я не понял, кто вы? А он говорит, я фельдшер скорой помощи. Каже ваша жена в тяжелом состоянии в больнице.

Через три години Олена померла в лікарні, водій таксі та пасажир ще однієї автівки - загинули на місці.

В цій автотрощі вижив лише ймовірний її винуватець - кермувальник автомобіля "Кіа". Саме ця машина лоб у лоб врізалась в таксі. Від потужного удару авто перелетіли чотири смуги руху і зупинились на іншому боці перехрестя, а це щонайменше за 20 метрів.

Максим Новосьолов, чоловік загиблої:

Очевидці бачили, що на спідометрі автомобіля "Кіа". Стрілка завмерла на близько 107 милях, тому що автомобіль американський. А в еквіваленті це десь приблизно 170 кілометрів на годину.

За кермом "Кіа" був громадянин Йорданії Джабарін Галеб Юнеса. Наразі його життю ніщо не загрожує він із переломами та забоями перебуває в лікарні. Щоправда, не під охороною поліції. Спілкуватися з пресою категорично відмовляється.

Віталій Григор'єв, заступник директора КНП "Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги №3":

Думаю, що через днів 10-14 ми знімемо шви і він може бути відправлений на доліковування в інший лікувальний заклад.

До того, як йорданця переведуть, поліція планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Адже правоохоронці підозрюють, що водій перебував під дією наркотиків.

Зоя Вовк, пресофіцерка ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Водію вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення також проводилися експертизи щодо перевірки водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі результати ще невідомі.

Родичі ж Олени побоюються, що водій може залишитися непокараним. Кажуть, чотири роки тому він уже уник звинувачення в зберіганні метамфетаміну.