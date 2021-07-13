У Черкасах родичі загиблих у ДТП вимагають справедливості. Вночі 20 червня водій на шаленій швидкості намагався проскочити перехрестя і врізався в таксі з пасажирами. Троє людей загинули, а підозрюваний у скоєнні аварії вижив.

Рідні загиблих впевнені: нині водій-винуватець намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу.

Очень тяжело, очень. Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло.

Не стримуючи сліз, Вікторія розповідає про свою невістку Олену. Дівчина загинула 20 червня в жахливій ДТП. У неї залишився чоловік і дворічний син, за яким тепер доглядають бабусі. За кілька хвилин до аварії Олена повідомила чоловікові, що повертається додому на таксі - і більше на зв'язок не вийшла.

Потом он набирает, а никто не отвечает. Потом поднимает трубку мужчина, "я не понял, кто вы?", а он говорит - я фельдшер скорой помощи. Говорит, "ваша жена в тяжелом состоянии в больнице".

Через три години Олена померла в лікарні, водій таксі та пасажир ще однієї автівки загинули на місці.

В цій автотрощі вижив лише ймовірний її винуватець - кермувальник автомобіля КІА. Саме ця машина лоб у лоб врізалась в таксі. Від потужного удару авто перелетіли чотири смуги руху і зупинились на іншому боці перехрестя - а це щонайменше за 20 метрів.

Максим Новосьолов, вдівець:

Очевидці бачили, що на спідометрі автомобіля КІА стрілка завмерла на близько 107 милях, тому що автомобіль американський. А в еквіваленті - це десь приблизно 170 кілометрів на годину.

За кермом КІА був громадянин Йорданії Джабарін Галеб Юнеса. Наразі його життю ніщо не загрожує - він із переломами та забоями перебуває в лікарні. Щоправда, не під охороною поліції. Спілкуватися з пресою категорично відмовляється.

Віталій Григор'єв, заступник директора КНП "Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги №3":

Думаю, що через днів 10-14 ми знімемо шви й він може бути відправлений на доліковування в інший лікувальний заклад.

До того, як йорданця переведуть, поліція планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Адже правоохоронці підозрюють, що водій перебував під дією наркотиків.

Зоя Вовк, пресофіцерка ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Водію вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, також проводилися експертизи щодо перевірки водія на сан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі результати ще невідомі.

Родичі ж Олени побоюються, що водій може залишитися непокараним. Кажуть, 4 роки тому він уже уник звинувачення в зберіганні метамфетаміну.