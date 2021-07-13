Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что гарантией безопасности Украины на случай запуска "Северного потока-2" должно стать стабильное газоснабжение на 10-15 лет. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".

Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно. Если мы говорим про "зеленый курс" Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?

Президент уточнил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".

Также он отметил важность цены на газ.

У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это?

Ранее сообщалось, что Зеленский и Меркель проведут принципиальный разговор по "Северному потоку-2". Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

Также мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.

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