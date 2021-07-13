Известная украинская певица уходит из шоу-бизнеса [ Редактировать ]
Известная певица и телеведущая Ольга Горбачева объявила о завершении своей творческой карьеры. Об этом она написала в Instagram в свой 40-й день рождения.
Ольга уточнила, что это никаким образом не связано ни с ее замужеством, ни с семьей. Отметим, что звезда является женой известного в стране продюсера Юрия Никитина.
Было бы правильным написать "Все только начинается". Но все заканчивается... Завершаются 25 ярких лет на TV и 15 лет в музыкальной карьере Ольги Горбачевой. Я приняла решение завершить проект. Оно вызревало несколько лет и не связано с моим замужеством. При первой же нашей встрече я поделюсь с вами этой длинной историей.
Осенью звезда планирует дать прощальный тур по Украине.
Ранее мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских (NK) представила новую песню "Девочки рулят", в создании которой поучаствовал муж Насти Каменских Потап.
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