В пятницу, 5 марта, известная украинская певица Настя Каменских (NK) представила новую песню "Девочки рулят", в создании которой поучаствовал муж Насти Каменских Потап.

Премьера клипа состоится 18 марта. Отметим, что в нем снялись подруга певицы дизайнер Анна Завгородняя и блогерша-миллионщица Таня Парфильева.

Исполнительница утверждает, что песню "Девочки рулят" посвятила всем девушкам, которые стоят горой за красоту и стиль, следят за собой, развиваются и наполняют мир яркими красками. Она искренне надеется, что ритмичный сингл откроету слушательниц новые грани эмоций, мыслей и впечатлений.

Этой песней я хочу сказать всем девушкам – вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы хорошие! Вы отрывные и зажигательные! Наша с вами миссия - идти по жизни, кайфуя, наслаждаясь каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его различными эмоциями, быть счастливыми! Любить и быть любимыми.

Ранее мы сообщали, что в семье Каменских случилось горе. У Насти умер папа.

Также мы писали о том, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых". Мира Фурлан скончалась на 66-м году жизни.

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