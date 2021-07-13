Volkswagen официально представил новое поколение хэтчбека Polo GTI [ Редактировать ]
Источник: Volkswagen
Компания Volkswagen официально представила новое поколение "заряженного" хэтчбека Polo GTI. Технически автомобиль не изменился и сохранил 207-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор 2.0 EA888 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.
Время разгона с нуля до 100 км/ч сократилось с 6,7 сек. до 6,5 сек. Максимальная скорость - 240 км/ч (было - 238 с "роботом" и 240 с "механикой").
Пятидверный автомобиль получил решетку радиатора и светодиодные фары с характерной для модели красной декоративной чертой, а также новый передний бампер с "точками" светодиодных дневных ходовых огней.
При этом обновленная версия GTI отличается более богатым базовым оснащением, включая автопилот IQ.Drive Travel Assist, мультимедиа MIB3 с онлайн-сервисами, увеличенный до 9,2 дюйма центральный дисплей и измененный блок климат-контроля.
Обновленная Polo GTI продается в Германии по цене от 26 405 евро.
Напомним, что Volkswagen создали быстрейший электрокар ID.X, который разгоняется до "сотни" за 5,3 секунды.
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