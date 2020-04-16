Volkswagen возобновляет производство после паузы из-за коронавируса [ Редактировать ]
Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о скором возобновлении производства машин после паузы в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет DW.
В частности, уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3.
"Volkswagen, который долго критиковали за отсутствие интереса к производству электромобилей, переоборудует под эти цели завод в Цвиккау. Производство электромобилей на этом предприятии планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить там 22 миллиона электрокаров", - говорится в сообщении.
Заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере вновь начнут работу 27 апреля.
За пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии - 20 апреля автопроизводство возобновят в Братиславе. 27 апреля вновь заработают заводы в России, Португалии, Испании и США.
В течение мая производство будет возобновлено в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.
Ранее сообщалось, что магазины Apple возобновили работу в Китае.
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