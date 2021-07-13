За його долею стежить уся країна. Пораненого Данилка Назарука зараз рятують лікарі київського Охматдиту. Туди хлопчика з Житомирщини доправили сьогодні вдень - санавіацією. Травми дитини дуже тяжкі. Наскрізно прострелений шлунок, ушкоджені внутрішні органи, хребет. Переліт хлопчик переніс нормально, зараз він на апараті ШВЛ у медикаментозному сні. Медики - його обстежують, аби скласти чіткий план порятунку та лікування.

А от як хлопчик зазнав вогнепального поранення - поки що невідомо. За словами родичів, стався нещасний випадок. Але батько Данилка спершу озвучував іншу версію. Про все розкаже Марічка Мельник, яка повернулася з Новоград-волинського. Місця, де все й сталося.

Наскрізне вогнепальне поранення спини. Такий попередній діагноз поставили дев'ятирічному Данилу Назаруку медики лікарні Новограда-Волинського. Хлопчика одразу направили до реанімаційного відділення.

Іван Кравченко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Обстежений прооперований оперативне втручання велике. На даний час стан анестезія стабільно тяжкий, пошкоджений шлунок, підшлункова залоза, сілізьонка, велика втрата крові, шлунок наскрізь, зараз пацієнт на медикаментозному сні підключений до штучної вентиляції легень проводиться інтенсивна комплектуюча терапія.

Пораненого хлопчика в тяжкому стані до лікарні привіз знайомий його тата - 43-річний полковник із Києва. Згодом він і батько Данила повідомили поліцію, що подія сталася на березі місцевої річки. Однак під час розслідування всіх обставин ця інформація не підтвердилася.

Юрій Олійник, начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області:

Було встановлено, що малолітня дитина могла отримати вогнепальне поранення по місцю свого мешкання проведеними невідкладними обшуками по місцю мешкання дитини було вилучено кулю калібром 9 мм та ряд інших доказів, обшуками з вказаного автомобіля було вилучено ряд зброї боєприпасів.

Чому батько Данила зі своїм знайомим намагалися ввести в оману слідство досі не зрозуміло.

Пока утримується скажемо так от так мені сказав пока утримаюсь не готовий стрес зрозуміло.

У родині Назаруків двоє неповнолітніх дітей. Брат Данила був очевидцем події. Він і розповів усі деталі бабусі. Та переконана, що стався нещасний випадок.

Жанна Нікітчина, бабуся потерпілого:

Это просто случился несчастный случай. И вообщем получается дядя Саша хотел рассказать как может забрать пистолет понимаете смысл, он так пригнулся к Дане и в этот момент, когда он забрал пистолет получилось так что дядя сам выстелил и эта куля прошлась в бок.

Я знаю цих сусідів так вони наші друзі це горе ці діти завжди з нами в нашому домі, вони друзі таке дуже шкода і печально.

Підозрюваного поліція вже затримала, тривають слідчі дії. Мати Данила, дізнавшись про лихо, уже повернулася з відпочинку з-за кордону. А самого хлопчика, оскільки в місцевій лікарні немає необхідного обладнання, медичною авіацією доправили до столичного Охматдиту.