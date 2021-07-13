25 мільярдів гривень заробили вісім найбільших державних підприємств України за перший квартал цього року. У Федерації профспілок вважають - це доводить, що з приватизацією стратегічних підприємств поспішати не слід. Адже їх можна використати для посилення соціального захисту українців.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: