Сергій Каплін прокоментував приватизацію стратегічних підприємств [ Редактировать ]
25 мільярдів гривень заробили вісім найбільших державних підприємств України за перший квартал цього року. У Федерації профспілок вважають - це доводить, що з приватизацією стратегічних підприємств поспішати не слід. Адже їх можна використати для посилення соціального захисту українців.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
За останні три місяці державні підприємства заробили приблизно один мільярд гривень. Я підкреслюю - один мільярд доларів. Це означає, що ми зробили велику помилку почавши велику приватизацію кілька років тому. Українська економіка повинна працювати на простих людей і їм заробляти гроші. Жодного квадратного метра землі, жодної цеглини українського промислового підприємства не можна віддавати міжнародній і українській олігархії. Все повинно бути в руках держави і простих людей.
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