Захід США охопило лісовими пожежами [ Редактировать ]
На заході США вирують лісові пожежі. Наймасштабніше займання в Орегоні. Там згоріло щонайменше пів сотні будинків.
Трьом тисячам людей наказали евакуюватися. Полум'я загрожує лініям електропередачі, які живлять сусідню Каліфорнію. Причина пожеж блискавки.
Загасити полум'я заважає сильний вітер. Осередки займання наразі також фіксують в Каліфорнії, Аризоні, Айдахо та Монтані.
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