На Донбасі противник обстріляв цивільні об'єкти [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Донбасі попередньої доби, шестеро зазнали поранень. Поблизу Південного, Троїцького та Водяного ворог бив із мінометів заборонених калібрів, кулеметів і гранатометів.
Загалом 13 ворожих атак. Біля селища Тарамчук супротивник обстріляв цивільні об'єкти пошкоджена трансформаторна підстанція. Там минулося без жертв.
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