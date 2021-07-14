На смартфоны Honor возвращаются запрещенные сервисы Google [ Редактировать ]
Источник: Gizchina
Бренд Honor, который недавно был продан компании Shenzhen Zhixin New Information Technology, анонсировал мероприятие по показу новых смартфонов. Презентация состоится 12 августа.
Чтобы сберечь эффект неожиданности, подробная информация о предстоящих анонсах не раскрывается. Наиболее вероятно, что состоится долгожданный анонс серии Honor 50, представленной ранее в Китае.
Honor 50
На презентации ожидается показ еще одной новинки – флагмана Honor Magic 3. Топовый смартфон получит флагманский чипсет Snapdragon 888 Plus, подэкранную камеру, дисплей с частотой обновления 120 Гц, сверхбыструю зарядку и защитой от воды по стандарту IP68.
Рендер Honor Magic 3
Но самая приятная новость заключается в том, что все новинки от Honor будут поставляться с предустановленными сервисами Google.
Напомним, что когда владельцем Honor была компания Huawei, в результате санкций США был наложен запрет на использование сервисов Google, включая почтовый сервис Gmail, онлайн документацию Gdocs, а также отозваны лицензии на Android и магазина приложений Google Play.
Продажа Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology обеспечила "выживание" бренда и помогло обойти санкции США, что позволило вернуть сервисы поискового гиганта.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Huawei заменит Android на 100 смартфонах. В то же время конкуренты в лице Asus и Qualcomm создали самый совершенный смартфон.
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