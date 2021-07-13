Две женщины 54 и 64 лет погибли на месте/ фото: Нацполиция

Недалеко от населенного пункта Ганнополь Винницкой области столкнулись автомобили , в результате чего один из них сбил насмерть двух женщин на обочине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Авария случилась, когда водители транспортных средств ВАЗ и BMW на большой скорости допустили лобовое столкновение. Иномарка, за рулем которой сидела 26-летняя беременная женщина, отлетела на обочину, где в этот момент двигались 3 человека.

Отмечается, что две женщины 54 и 64 лет погибли на месте, а 69-летняя пострадавшая была экстренно госпитализирована. Также водители транспортных средств были доставлены в больницу. Известно, что по факту аварии было открыто уголовное производство.

Читайте также, в городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. по факту ДТП началось служебное расследование, в настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.

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